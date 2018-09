Angleterre. : Watford s'offre Tottenham, Manchester United se relance

Watford, c'est la surprise de ce début de saison en Premier League ! Les Hornets ont décroché un succès contre Tottenham (2-1) ce dimanche à l'occasion de la 4e journée de championnat et possèdent 12 points sur 12 possibles. Le club de la banlieue nord-ouest de Londres occupe le haut du classement avec Liverpool et Chelsea. Pour les Spurs, il s'agit de la première défaite de la saison. Doucouré (53e), sur un but contre son camp, avait pourtant donné l'avantage à la formation de Mauricio Pochettino, mais Deeney (69e) et Cathcart (76e) ont permis aux locaux de s'imposer.



Dans le même temps, Manchester United s'est relancé après deux défaites grâce à une victoire sur le terrain de Burnley (2-0). Lukaku a inscrit un doublé pour les Red Devils, 10es au classement. A noter le penalty de Pogba repoussé par Hart après l'heure de jeu et l'expulsion de Rashford pour un tête contre tête avec Bardsley.