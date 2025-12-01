Anniversaire : l’Alliance pour la République (APR) célèbre ses 17 ans ce lundi

En ce 1er décembre, j’adresse mes vœux de joyeux anniversaire à l’Alliance pour la République ainsi qu’à l’ensemble de nos chères militantes, militants et sympathisants.



Ce jour marque nos 17 ans d’aventures, de combats et d’accomplissements. Merci pour votre engagement… pic.twitter.com/dy5AXqCCg4

— Macky Sall (@Macky_Sall) December 1, 2025



L'Alliance pour la République (APR) célèbre ce 1er décembre 2025, son 17e anniversaire. A cette occasion, le p résident dudit parti Macky Sall a marqué cette journée par un message de vœux adressé à l'ensemble de ses membres et sympathisants.Il a souligné l’importance de cette date anniversaire, la qualifiant de jalon marquant « 17 ans d'aventures, de combats et d'accomplissements ».« En ce 1er décembre, j'adresse mes vœux de joyeux anniversaire à l'Alliance pour la République ainsi qu'à l'ensemble de nos chères militantes, militants et sympathisants. Ce jour marque nos 17 ans d'aventures, de combats et d'accomplissements. Merci pour votre engagement indéfectible. En avant vers de nouveaux horizons ! », a -t-il publié sur X (Ex Twitter).