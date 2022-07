Antoine Felix Diome chamboule de nouveau la police à quelques jours des Législatives

En avril dernier, il avait opéré un vaste chamboulement dans les rangs de la police nationale où de nombreux commissariats et directions ont changé de patrons. Et voilà maintenant à quelques jours des élections législatives du 31 juillet 2022, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome sort une note de service, mardi, pour un nouveau « remaniement » au sein de ce même corps.



Un véritable jeu de chaises musicales dans les rangs de la police nationale qui frappe plusieurs cadres supérieurs de l’institution en question.



En l’occurrence des commissaires centraux (Cc), des commissaires urbains (Cu) et des commissaires d’arrondissement (Ca). Ainsi, le commissaire de police Younouss Diédhiou, précédemment Commissaire urbain de Tivaouane, est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Fatick.



Le commissaire de police Ibrahima Diouf, précédemment Commissaire urbain de Kébémer, va prendre les commandes du commissariat urbain de Tivaouane. Et son collègue Daouda Mbodj, précédemment Commissaire d'arrondissement de Jaxaay, est nommé Chef de service du commissariat urbain de Nioro du Rip.



Le commissaire de police Albert Ndior, précédemment Commissaire d'Arrondissement de Pikine/Saint-Louis, est nommé Commissaire urbain de Kébémer. Son collègue, Alioune Fall, précédemment Commissaire d'arrondissement de Grand-Dakar, est affecté au commissariat urbain de Koungheul. Le commissaire Dame Touré, précédemment Commissaire d'arrondissement de Guinaw-Rails, sera le premier chef de service du nouveau commissariat urbain de Linguère.



Patron du commissariat du premier arrondissement de Thiès, le commissaire Youssoupha Thioub va prendre les commandes du commissariat d'arrondissement de Jaxaay. Ce dernier sera remplacé par son collègue Moussa Fall, précédemment Adjoint au commissaire central de Thiès.



Le commissaire de police Alpha Oumar Ba, précédemment Adjoint au commissaire central de Guédiawaye, est nommé Commissaire d'arrondissement de Guinaw-Rails. Alors que son collègue commissaire Kimintang Ndao, précédemment Adjoint au commissaire d'arrondissement de Médina, est le nouveau chef de service du commissariat d'arrondissement de Grand-Dakar.



Le Commissaire de police Bassirou Ndiaye, précédemment Adjoint au commissaire central de Saint-Louis, est nommé commissaire d'arrondissement de Pikine/Saint-Louis. Le commissaire de police Adja Coumba Ndiaye, précédemment adjointe au commissaire d'arrondissement de Grand-Yoff, vient d'être nommée Adjointe au commissaire d'arrondissement des Parcelles-Assainies.



Le commissaire de police Daouda Diouf, précédemment Adjoint au commissaire d'arrondissement de Thiaroye, est nommé Adjoint au commissaire central de Guédiawaye. Le commissaire de police Diamé Yaré Fall, précédemment Adjoint au commissaire d'arrondissement de Dieuppeul, est nommé Adjoint au commissaire central de Kaolack.



Et quant au commissaire de Police Senghane Ndiaye, précédemment Adjoint au commissaire central de Kaolack, est nommé adjoint au commissaire central de Thiès. Et pour terminer, le commissaire de police Adama Welé, précédemment Adjoint au commissaire d'arrondissement des Parcelles-Assainies, est promu Adjoint au commissaire central de Saint-Louis.