Apologie du blanchiment d’argent: Cheikh Yerim promeut l’économie criminelle, selon Amadou Ba

Les réactions se multiplient après la sortie médiatique de Cheikh Yerim Seck sur la 7TV. Cette fois, c’est le député de Pastef, Amadou Ba, qui s’en prend au journaliste. Il l’accuse de faire l’apologie de « l’économie criminelle ».

Selon le parlementaire, « le dévergondage intellectuel de Cheikh Yerim Seck démontre l’urgence de démanteler, sur les plans judiciaire, politique et économique, le système d’Opérateurs-Prédateurs qui ont émergé, prospéré et accompagné le régime de l’Alliance pour la République (APR) durant 12 ans ».



In extenso le texte

Il y a plus grave que les élucubrations politiques grotesques de Cheikh Yerim Seck, c’est lorsqu’il promeut le financement de l’économie par la délinquance financière et l’argent sale.

Oser affirmer, qui plus de façon péremptoire, que lorsqu’ils ont besoin d’argent, même les États Unis ouvrent leur frontière aux trafiquants de drogue mexicains pour financer leur économie.

Voilà l’argument d’autorité qu’il a osé brandir pour disqualifier la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux du duo Diomaye-Sonko qu’il qualifie avec mépris de «rétrogrades» (Kaw-Kaw).

Le patriotisme économique du Gouvernement Pastef veut créer un secteur privé FORT, des champions nationaux dans l’industrie, l’agriculture, la chimie, les mines, le numérique, le BTP, à même de rivaliser dans les années à venir avec les multinationales qui seront obligées de les associer par des joint-venture dans leur projet d’installation au Sénégal.

Des champions qui vont créer de la valeur et de la richesse à partir de l’économie RÉELLE, et non des Oligarques qui opèrent à partir de capitaux blanchis issus du trafic de drogue, du faux monnayage, du foncier, et des marchés publics détournés.
Un tel dévergondage intellectuel de Cheikh Yerim Seck montre l’urgence de DÉMANTELER judiciairement, politiquement et économiquement le SYSTÈME d’Operateurs-Prédateurs qui ont émergé, profité et accompagné le Régime de l’Apr pendant 12 ans.

Il n’agit plus seulement d’assainir, mais de DÉRATISER la mafia économico-financière qui commence sérieusement à NARGUER la République.

Honorable député Amadou Ba
Moussa Ndongo

Vendredi 5 Septembre 2025 - 18:56


