Appel à brûler les cartes d’électeur : Abdoul Mbaye zappe Wade

L’ancien président de la République, Abdoulaye Wade semble solitaire dans sa logique de boycotter l’élection présidentielle du 24 février, mais aussi dans son appel à brûler les cartes d’électeur. Abdoul Mbaye, à l’instar de son candidat Idrissa Seck, n’est pas du même avis que le "Pape du Sopi". Il persiste et signe : «Nous sommes pour l’organisation des élections ».



«Ce que je retiens, c’est que tout le monde a ses principes, sa démarche, évidemment qu’on condamne la violence, quelle qu’elle soit, et d’où qu’elle vienne », déclare Abdoul Mbaye. Et, poursuit-il : «Ceci dit, Me Abdoulaye Wade est dans une attitude de riposte, si je constate que les choses ne marchent pas, que les dés sont pipés, je riposte ».



Abdoul Mbaye de rappeler : «Nous sommes dans une attitude de violence depuis bien longtemps et malheureusement ce n’est pas suffisamment relevé. Nous entrons en campagne et il n’y a qu’un parti qui a présenté sa milice, celle du candidat Macky Sall qui dit d’ailleurs que cette milice s’appelle APR (assistance, protection, réaction) et on nous présente des hommes «marron du feu » et personne ne dit rien.



«Nous sommes pour l’organisation des élections, nous appelons les sénégalais à aller voter et nous considérons que l’abstention est un vote en faveur de Macky Sall ».