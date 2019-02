Appel à brûler les cartes d'électeurs : Wade a reçu la Société civile

Pour une élection présidentielle apaisée, des membres de la société civile ont décidé d’entamer une série de rencontres avec tous les candidats et responsables de l’opposition. C’est dans ce sens, que leur première réunion s'est tenue hier, jeudi, avec le Secrétaire général (Sg) du Pds, Me Abdoulaye Wade.



Revenant sur ce qui s’est passé lors du tête-à-tête avec le « Pape du Sopi» qui avait appelé les jeunes à brûler leurs cartes d'électeurs, Majipe Ndiaye, l’un des membres de la délégation explique : «On l’a rencontré parce qu’on avait prévu de rencontrer tous les acteurs des élections, tout ce qui interviennent dans les élections, il nous a reçu très gentiment, il nous a ouvert son cœur et nous a expliqué ce qui le dérange das la façon dont les élections se préparent ».



Maintenant, souligne-t-il, « nous avons prévu de rencontrer pratiquement tous les acteurs, c’est la raison pour laquelle dit-il, « on ne peut pas parler de ce qu’on s’est dit parce que c’est une chose qu’on réserve aux autres acteurs avec qui nous aurons à discuter».



Majipe Ndiaye, persiste et signe sur la Rfm : «On ne peut pas parler de ce qu’on a parlé avec Me Wade, parce qu’il ne faut pas que ça entre dans la presse pour que les autres qu’on va rencontrer limitent le débat ».