Appel à la violence du C25 : un discours qui passe mal chez la Société civile et les chefs religieux

Lors de la réunion de ses leaders le 21 janvier au siège de Bokk Gis Gis, l’opposition regroupée au sein du C25 avaient enjoint ses membres à empêcher au Président sortant Macky Sall par ailleurs candidat à sa propre succession, de battre campagne. Mais cet appel a du mal à passer du côté de la société civile. En effet, les membres de cette entité ou du moins la majeure partie, considèrent cette sortie comme irresponsable car susceptible d’installer le désordre dans le pays.



Ainsi, Birahim Seck n’y est pas allé par 4 chemins en appelant ces derniers à la raison. Sur sa page twitter, le Coordonnateur du Forum civile a martelé : «Aucun candidat (ou non candidat) ne doit tenter d'empêcher à un autre candidat de battre campagne.»



Cet appel est réitéré par Alioune Tine. Le Directeur d’Amnesty pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a indiqué : «Il faut que les choses se fassent pacifiquement, qu’elles soient gérables, quand ce n’est pas gérable, on ne sait pas jusqu’à quel niveau ça va aller. Parce que, qu’on le veuille ou non, la communauté internationale considère le Sénégal comme un pays en crise.»



Le Forum du Justiciable n’a pas tenu à être en reste dans cet appel à la retenue. Car, pestent Babacar Ba et Cie, «cette déclaration, d’une gravité extrême tendant à invalider la candidature de Macky Sall et à saboter sa campagne électorale est une incitation à la violence et une menace des principes démocratiques dégagés par la Constitution.»