Après l'Algérie, le nord du Maroc ravagé à son tour par des feux de forêts

Après la Grèce, la Turquie et l'Algérie, le nord du Maroc est à son tour touché par des feux de forêts. Lundi 16 août, les pompiers luttaient pour la troisième journée consécutive contre ces incendies, attisés par des fortes chaleurs et des vents persistants.



Les vents changeants "n'aident pas à maîtriser l'incendie", a expliqué le directeur régional du Département des eaux et forêts à Chefchaouen, Rachid El-Anzi. 700 hectares de forêts ont déjà été décimés. "Aucune victime n'est à déplorer, la priorité ayant été donnée à la prévention de la propagation du feu vers les zones habitées", a-t-il ajouté.



Plus de 500 personnes, dont des pompiers et des militaires, "sont toujours mobilisées pour venir à bout de ces incendies", a indiqué le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali, à l'agence de presse officielle MAP. Les équipes de pompiers sont épaulées par "quatre Canadair des Forces Royales Air et quatre avions Turbo trush de la Gendarmerie royale", a-t-il ajouté.



Jusqu'à 49°C dans certaines régions

Les causes de ces incendies ne sont pas encore connues, a précisé Rachid El-Anzi, estimant que les fortes chaleurs et les vents pouvaient constituer des éléments déclencheurs.



Plusieurs régions du royaume enregistrent depuis vendredi des températures pouvant aller jusqu'à 49°C, selon le département de météorologie. Des températures élevées accompagnées de vents étaient prévues jusqu'à lundi dans plusieurs régions du Maroc.



Une vague de chaleur "exceptionnelle" entre le 9 et le 11 juillet avait déjà "favorisé le déclenchement de vingt feux" dans le royaume, incendiant 1 200 hectares de forêts, selon le département des eaux et forêts.



Le bassin méditerranéen est touché ces deux dernières semaines par des feux, notamment en Grèce, en Turquie et en Algérie. Dans ce dernier pays, plus de 90 personnes sont mortes ou portées disparues depuis lundi dernier dans les incendies.



Les unités de la Protection civile algérienne s'efforçaient lundi d'éteindre huit derniers foyers d'incendie dans sept wilayas [régions], la plupart en Kabylie, la région la plus touchée dans le nord de l'Algérie. Plus de 41 feux ont été éteints ces dernières 24 heures, a précisé la Protection civile.



À l'est du bassin méditerranéen, de nouveaux incendies ont toutefois éclaté près de Jérusalem, dans des zones boisées, et les maisons de plusieurs villages ont été évacuées, a annoncé la police israélienne.