Après l’élection présidentielle : Momar Thiam analyse l'avenir politique d'Ousmane Sonko

Dans l'effervescence post-électorale, les projecteurs se tournent vers Ousmane Sonko, figure éminente de la scène politique sénégalaise. Momar Thiam, conseiller en communication et directeur de l'école HEIC, livre une analyse pointue de l'avenir politique du leader du parti Pastef. Dans l’émission « Objection », diffusée sur les ondes de Sud Fm, M. Thiam a décrypté l'influence des médias dans la construction de l'opinion publique, notamment à travers le feuilleton médiatique « Sonko moy Diomaye Diomaye moy Sonko ». À l’en croire, cette « saga »alimente les conjectures sur le rôle potentiel de Ousmane Sonko dans le futur gouvernement de Bassirou Diomaye Faye.





Selon Thiam, le leader du Pastef, connu pour son impact politique, aura un poids décisif dans la composition gouvernementale à venir. Toutefois, la décision finale revient au Président. Parmi les hypothèses avancées par le conseiller en communication, celle d'un poste de Premier ministre ou de directeur de cabinet pour Sonko. Momar Thiam a évoqué la possibilité d'un rôle de directeur de cabinet, où le leader du Pastef agirait en tant que proche collaborateur du président, orchestrant ses activités et jouant un rôle de premier plan dans l'administration présidentielle.



Cependant, Thiam a mis en garde contre les spéculations prématurées, suggérant que seuls le président et Sonko connaissent peut-être réellement ce qui se passera et les accords potentiels entre eux.



Alors que le peuple sénégalais attend avec impatience les prochaines annonces politiques, l'avenir de Sonko reste entouré de mystère, laissant place à une multitude de scénarios possibles dans le paysage politique sénégalais.