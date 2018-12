Après la Tunisie, l'Algérie s'érige en boucle contre la visite du prince soudien

Après son passage en Tunisie et en Mauritanie, Mohammed Ben Salman est arrivé à Alger dans la soirée de dimanche 2 décembre, où il vient parler de coopérations économiques. Mais, comme en Tunisie la semaine dernière, il s'avère qu'il n'est pas le bienvenu dans ce pays.



En effet, plusieurs responsables politiques et intellectuels ont levé le ton pour critiquer cette visite. Le sociologue Nasser Djabi, considère le prince M.B.S comme « un assassin». «C’est quelqu’un qui a tué un journaliste au sein même de son ambassade d’une manière atroce. Et donc, on ne veut pas le voir chez nous », déclare-t-il, tout en déplorant la position officielle du gouvernement algérien.