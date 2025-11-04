Réseau social
Après la prise d'El-Fasher par les FSR, le Tchad se prépare à l'arrivée d'au moins 120000 Soudanais

Depuis le 26 octobre, la ville d’El-Fasher, est tombée entre les mains des paramilitaires FSR du général Hemedti. Les Nations unies parlent d’ « une spirale d’atrocités » et plusieurs organisations humanitaires font état de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis contre des civils. Au moins 2 000 personnes ont été tuées et plus de 70 000 déplacés en une semaine. Au Tchad voisin qui accueille déjà près 1,5 million de réfugiés soudanais, on observe déjà une recrudescence des arrivées.



Les civils fuyant El-Fasher depuis sa chute n’ont pas encore atteint le Tchad, mais avec la fin de la saison des pluies, les autorités tchadiennes et le HCR s’attendent à accueillir plus de 120 000 réfugiés en provenance du Soudan. Situées au nord-est du Tchad, non loin de la frontière soudanaise, les villes de Tiné et Kariari sont les deux principaux points d’arrivées des Soudanais fuyant le conflit à El-Fasher.

Le coordinateur principal de situation du HCR à l’est du Tchad, Patrice Ahouansou, affirme que près de 100 000 Soudanais sont arrivés par ces deux villes depuis avril. La route qui les relie à El-Fasher est réputée la plus courte, mais aussi la plus dangereuse et la plus coûteuse. Plusieurs check-points tenus par les FSR y sont installés. Les témoignages de réfugiés rapportent de nombreuses violences, notamment sexuelles.
