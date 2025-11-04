Après la prise d'El-Fasher par les FSR, le Tchad se prépare à l'arrivée d'au moins 120000 Soudanais

Depuis le 26 octobre, la ville d’El-Fasher, est tombée entre les mains des paramilitaires FSR du général Hemedti. Les Nations unies parlent d’ « une spirale d’atrocités » et plusieurs organisations humanitaires font état de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis contre des civils. Au moins 2 000 personnes ont été tuées et plus de 70 000 déplacés en une semaine. Au Tchad voisin qui accueille déjà près 1,5 million de réfugiés soudanais, on observe déjà une recrudescence des arrivées.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">