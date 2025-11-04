Après la prise d'El-Fasher par les FSR, le Tchad se prépare à l'arrivée d'au moins 120000 Soudanais

Les civils fuyant El-Fasher depuis sa chute n’ont pas encore atteint le Tchad, mais avec la fin de la saison des pluies, les autorités tchadiennes et le HCR s’attendent à accueillir plus de 120 000 réfugiés en provenance du Soudan. Situées au nord-est du Tchad, non loin de la frontière soudanaise, les villes de Tiné et Kariari sont les deux principaux points d’arrivées des Soudanais fuyant le conflit à El-Fasher.
Le coordinateur principal de situation du HCR à l’est du Tchad, Patrice Ahouansou, affirme que près de 100 000 Soudanais sont arrivés par ces deux villes depuis avril. La route qui les relie à El-Fasher est réputée la plus courte, mais aussi la plus dangereuse et la plus coûteuse. Plusieurs check-points tenus par les FSR y sont installés. Les témoignages de réfugiés rapportent de nombreuses violences, notamment sexuelles.
