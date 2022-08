Après les législatives : Mankeur Ndiaye appelle à un "dialogue républicain" pour la stabilité du Sénégal

L'ancien ministre des Affaires étrangères réitère son appel à un "dialogue républicain". Il a fait cet appel suite aux résultats du scrutin des législatives du 31 juillet dernier . Selon ManKeur Ndiaye, cela éviterait au pays une "crise institutionnelle" et va "assurer une stabilité du pays"."Je réitère mon appel pour le dialogue républicain. Vu les résultats des Législatives, j’invite le «Garant du fonctionnement régulier des Institutions» à réunir les acteurs politiques et la Société civile pour éviter une crise institutionnelle et assurer la stabilité du pays", a-t-il écrit dans un Tweet.