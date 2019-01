Après-midi de tension à Dakar: le Préfet interdit la marche, les jeunesses libérales déchirent son arrêté

C'est un après-midi de tension qui s'annonce dans la capitale sénégalaise. Les jeunesses libérales qui comptent marcher dans les rues de Dakar ce vendredi 25 janvier 2019, ont vu le Préfet de ladite ville leur refuser cette manifestation. L'autorité avance comme argument le refus des organisateurs de changer d'itinéraire.

Les jeunes du C25 comptent commencer leur marche devant l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad). Le député et leader des jeunesses de l'opposition Toussaint Manga persiste et signe: "la marche est maintenue et le départ est toujours prévu devant l'Ucad sur l'avenue Cheikh Anta Diop"