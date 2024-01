Après trois mois de guerre, Israël dit vouloir se concentrer sur le sud et le centre de Gaza

■ L'armée israélienne a annoncé samedi soir avoir « achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza » et se concentrer désormais sur le démantèlement du mouvement islamiste palestinien « dans le centre et le sud de ce territoire ».



■ Tôt dimanche, des témoins ont fait état de frappes aériennes israéliennes à Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza et nouvel épicentre des affrontements. En Cisjordanie occupée, un raid israélien a fait six morts dimanche à Jénine, bastion des factions palestiniennes.



■ Le secrétaire d'État américain Antony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient par la Jordanie, après avoir rencontré samedi à Istanbul le président turc, dans l'espoir de juguler l'escalade régionale.



■ Selon un nouveau bilan annoncé samedi 6 janvier par le ministère de la Santé du Hamas, 22 722 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre près de 60 000 blessés. L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué plus de 8 000 combattants palestiniens depuis l'attaque du 7 octobre. 175 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza le 27 octobre, selon les derniers chiffres de l'armée.



L'ONU démunie face à ses limites, après trois mois de divisions



À chaque nouveau conflit, on est toujours étonné du peu de marge de manœuvre qu’a l’ONU pour prévenir toute escalade, souligne notre correspondante à New York, Carrie Nooten. D’une part, le Conseil de sécurité de l’ONU, censé assurer la paix et la sécurité internationale, n’a pas réussi à condamner rapidement les attaques du Hamas, puis par la suite, s’est embourbé de veto en veto et n’est pas parvenu à exiger un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Et d’autre part, l’administration onusienne qui, sans réelle volonté des pays, se retrouve dans l’impossibilité de jouer un quelconque rôle de médiateur.



Conscient de la facilité à créer des quiproquos dans ce dossier, le patron de l’ONU Antonio Guterres a d’ailleurs porté une attention extrême aux mots qu’il a employés dès les attaques du Hamas. Et pourtant, cela n’a pas empêché plusieurs campagnes de désinformation israéliennes très violentes lancées contre les agences onusiennes. Une première dans l’histoire de l’organisation, l’ambassadeur israélien a même demandé la démission du secrétaire général, estimant que ses réactions étaient « creuses ». Bref, plus que jamais, l’ONU a endossé ces trois derniers mois le rôle du bouc émissaire.



On lui reproche aussi généralement de ne pas enrayer les conflits, et donc le nombre de victimes, assez rapidement. Un reproche courant, même si encore une fois, seuls les pays impliqués peuvent décider de mettre un terme aux combats. Pourtant, à Gaza, l’ONU a été touchée au cœur, puisque 135 membres de son personnel ont été tués – du jamais vu en un seul conflit depuis la création de l’ONU il y a 77 ans.



Par ailleurs, les Nations unies ne peuvent plus assurer leur mission humanitaire alors que des milliers de Palestiniens sont proches de la famine : le gouvernement israélien bloque le matériel qui permettrait de scanner les chargements des camions plus efficacement, et donc le passage de plus d’aide. Et sans cessez-le-feu, les distributions sont trop dangereuses. Ce qui laisse l’ONU complètement démunie.



Une femme officier israélienne tuée dans un raid israélien à Jénine, en Cisjordanie



Un officier israélien a été tué et trois blessés dimanche lors d'un raid des forces israéliennes contre le camp de réfugiés palestiniens de Jénine en Cisjordanie occupée, a annoncé la police. « Elle se trouvait dans un véhicule militaire qui a été touché par un engin explosif », a-t-elle indiqué.



Le raid a coûté la vie à six Palestiniens, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.



Antony Blinken en Jordanie auprès de partenaires arabes en colère



Le secrétaire d'État américain Antony Blinken poursuit dimanche en Jordanie une intense séquence diplomatique au Moyen-Orient appelant à éviter à tout prix un embrasement du conflit dans la bande de Gaza et prévenir « un cycle sans fin de violences ». Antony Blinken, arrivé à Amman la veille au soir, doit avoir des entretiens avec le roi de Jordanie Abdallah II notamment et visiter un centre du Programme alimentaire mondial dans la capitale jordanienne, selon un haut responsable américain dans son entourage.