Argentine : Le défi de Messi que même Maradona n'a pas su relever

Le rendez-vous russe est le plus attendu de l'année sur la sphère footballistique. Pas même la Ligue des champions ne peut rivaliser avec l'effervescence que suscite la Coupe du Monde. Celle de 2018 sera des plus intéressantes entre une multitude de défis, favoris, dernières opportunités et la sensation que tout peut se passer.



Messi est concerné par le troisième point, lui qui est soucieux d'enfin gagner un trophée significatif avec l'Argentine(les Jeux Olympiques et Mondial des moins de 20 ans à part), pour dissiper une fois pour toutes les comparaisons avec Maradona, acteur majeur du dernier grand titre international de l'Argentine.



À cette envie de remporter un grand titre avec l''Albiceleste', s'ajoute le défi de soigner les statistiques de l'Argentine quand elle joue un Mondial loin du continent américain. Elle a seulement dépassé les quarts de finale une fois sur dix lorsqu'elle a joué en Europe, Asie ou Afrique. Ce fut lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie, également avec Maradona en tant que leader d'une équipe qui a atteint la finale et frôlé un historique doublé.



Quatre quarts de finale, deux phases de poules, deux deuxièmes tours et un premier tour ont été les limites de la formation argentine lors de ses présences aux Coupes du Monde suivantes : Italie 34, Suède 58, Angleterre 66, Allemagne 74, Espagne 82, France 98, Corée et Japon 02, Allemagne 06 et Afrique du Sud 10.



Une atre charge à ajouter sur les épaules de Leo Messi, qui a ainsi devant lui un défi monstrueux. Conquérir le troisième Mondial de l'Argentine, le premier qu'il gagnerait loin du continent américain, après ceux joués au Mexique et dans son pays. S'il y parvenait, il pourra se targuer d'avoir non seulement égalé Maradona, mais même d'avoir fait mieux que lui.

Source: Besoccer