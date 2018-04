Arrestation de Barthélémy Dias : les 3 infractions qui risquent de lui couter la liberté

Alors que ses partisans et son avocats crient à un abus de pouvoir de la part du régime du Président Macky Sall qui aurait instrumentalisé la justice pour se débarrasser d’opposants gênants, il n’en demeure pas moins que Barthélémy Dias risque de se voir décerner un ticket pour la prison avec les chefs d’accusations qui pèsent sur sa tête.



En effet, son arrestation devant les locaux de Dakaractu qui serait, d’après des sources de IGFM, une instruction du procureur de la République, serai motivée par trois chefs d’accusation à savoir outrage à magistrat, offense au chef de l’Etat, et appel à l’insurrection.



Mais, son avocat, Me El Hadj Diouf ne l’entend pas de cette oreille. Car la robe noire a martelé, après s’être entretenu avec son client, que ce dernier «n'a pas offensé le Président, il n'a pas insulté les magistrats et il n'a pas appelé à une insurrection. Il s'est expliqué en français. Il n'a pas appelé à l'insurrection, mais à la mobilisation. Il n'a outragé aucun magistrat. Si un magistrat se sent outragé, il n'a qu'à porter plainte et il rapportera la preuve de ses allégations. Il n'y a rien dans le dossier. Je pense qu'il sera libéré».



Cette arrestation fait suite à la sortie du maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui, après la condamnation de son mentor, Khalifa Sall à 5 ans de prison ferme, avait fustigé la décision du juge qui, à l'en croire, n’aurait rien d’une décision de justice.



Actuellement, il est à la gendarmerie et devrait être déféré demain mardi.