Arrestations de MNF et de Babacar Fall : le PDS condamne des actes « indignes » et exige leur libération immédiate

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a exprimé sa vive préoccupation et condamné fermement les circonstances entourant l’interpellation de la Directrice générale de la 7 TV, Maïmouna Ndour Faye, et du directeur de la rédaction de la RFM, Babacar Fall. Les arrestations, survenues dans les locaux des médias alors que les journalistes étaient en fonction, sont jugées « indignes » par le parti.



Pour le PDS, cet « usage de la force soulève de graves interrogations sur le respect de la liberté de la presse » et des garanties fondamentales de la Constitution sénégalaise. Le parti démocratique insiste sur le rôle essentiel des journalistes en démocratie, rappelant qu'ils doivent exercer « en toute indépendance, sans crainte de représailles ni pressions indues ».



Le parti dénonce spécifiquement le traitement réservé à Madame Ndour Faye. Il pointe « la violence des images diffusées » lors de son interpellation et l’entrave aux droits de la défense, l’un de ses avocats ayant été empêché de la rencontrer. Ces pratiques sont jugées « inacceptables et incompatibles avec les principes d’un État de droit ».



Le PDS appelle les autorités judiciaires et gouvernementales à respecter « scrupuleusement les droits et libertés garantis à tous les citoyens ». Enfin, le Parti Démocratique Sénégalais exprime sa « solidarité pleine et entière » aux journalistes et au technicien incarcérés. Il exige leur « libération immédiate, dans le respect des procédures et de leur dignité », et invite la société civile, les organisations de défense des droits humains et les associations professionnelles à « rester mobilisées face à la fragilisation progressive des espaces de liberté ».