Arrêt sur images ! L'acte civique de la Plateforme Aar Li Nu Bok après le Rassemblement

Moins d'une heure après la fin du rassemblement de la Plateforme Aar Li Nu Bok, les allées du Centenaire respiraient la propreté. Pas une miette déchet plastique dans cette place qui a accueilli ce vendredi des milliers de Sénégalais, venus de l'intérieur du pays pour réclamer la justice et la transparence dans la concession des contrats pétroliers et gaziers.

Les organisateurs avaient tout prévu. Au fur et à mesure que les orateurs passaient au présidium, un comité était chargé de ramasser les déchets laissés par les manifestants... Photos !!!