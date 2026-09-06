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"Il sera candidat à sa réélection" : le porte-parole de la Fifa confirme la candidature d'Infantino



"Il sera candidat à sa réélection" : le porte-parole de la Fifa confirme la candidature d'Infantino
Malgré les tensions suscitées par son projet controversé de «réforme» (vente de certains droits) de la Coupe du monde, Gianni Infantino est officiellement candidat à sa propre succession à la tête de la Fifa. Son porte-parole a confirmé ce dimanche, via Sky News, que le dirigeant de 56 ans briguerait bien un nouveau mandat en mars prochain.

"Le président de la Fifa a annoncé en avril qu'il briguerait un nouveau mandat en 2027. Rien n'a changé, bien entendu. Monsieur Infantino sera candidat à sa réélection", a-t-il affirmé.

Pour l'instant, l'actuel président de la Fifa  est le seul en lice pour ce scrutin. Cependant, plusieurs fédérations de football, dont des pays influents de l’Europe, réfléchissent à une autre candidature pour faire barrage à Infantino.
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Dia Koussa

Dimanche 6 Septembre 2026 - 15:18


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