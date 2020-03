Article annonçant 3 nouveaux cas de Coronavirus: la Direction de PressAfrik va porter plainte ce mercredi 4 mars

"Urgent - trois autres nouveaux cas de coronavirus au Sénégal (officiel). C'est le titre d'un article qui circule depuis quelques heures sur la toile sénégalaise notamment sur les réseaux sociaux. Le texte en question est une capture d'écran fruit d'un montage abjecte tentant de jeter le discrédit sur notre journal en ligne www.pressafrik.com.



Dans un contexte marqué par l'apparition de la maladie du Coronavirus au Sénégal, un ou des individus mal intentionnés ont utilisé l'adresse URL de www.pressafrik.com pour signaler "trois nouveaux cas du coronavirus déclarés positifs". Il s'agit selon ce pseudo article de presse de "deux étudiants de l'Université IAM, résidants a Ouakam et une femme de nationalité française"



Cet article est un tissu de mensonges et son auteur cherche a semer la panique et la terreur dans l'esprit des gens. Mais ses intentions maléfiques et diaboliques ne vont pas prospérer parce qu'il est trahi par le niveau de français si piètre que même un élève de CI serait capable de faire mieux. L'empreinte et la réputation de PressAfrik sont bien au delà de cette ignominie.



L'auteur de ce sale besogne ne cherche pas seulement a nuire PressAfrik et IAM mais a toute la population sénégalaise. Et dans un contexte pareil avec la gravité de la situation, nous ne pouvons laisser passer un tel acte. La direction de PressAfrik va dès demain matin saisir ses avocats pour déposer une plainte auprès du procureur afin que cet imposteur soit démasqué et puni conformément aux lois et règlement du pays.

PressAfrik présente ses excuses à tous les internautes qui sont tombés dans le piège de cet être ignare.