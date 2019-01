Ass Babacar Gueye-report distribution carte électorale : «nous serons tolérant jusqu’à…»

Le report à demain de la mise à disposition de la carte électorale aura un certain impact sur la suite des événements. C’est l’analyse du plénipotentiaire du candidat Idrissa Seck, après la décision des autorités de décaler la remise de ce document aux représentants des différents candidats à la présidentielle.



«Chaque jour de perdu va influer sur le dépôt qui est fixé pour le 29. On a besoin de la carte pour commencer à placer nos représentants, mais il y a un arrêté qui n’a pas encore été signé, alors on attend demain», a-t-il indiqué.



M. Gueye d’ajouter : «on attend demain matin pour aviser. On va être tolérant jusqu’à demain matin.»