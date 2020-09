Assainissement secteur de la fabrication du pain: 26 boulangeries et 15 Kiosques fermés à Pikine

Les services du ministre du Commerce ont mis leur menace en exécution. Une trentaine de boulangeries ont été fermées à Pikine, dans la banlieue dakaroise mardi, pour non-respect d’hygiène et des chariots pousse-pousse saisis. Cela fait suite à une vaste opération d’assainissement du secteur.



D'entrée, le Commissaire Khadim Ndiaye, chef de brigade du Service d’hygiène de Pikine a expliqué les raisons de cette fermeture : « Dans le cadre de la mise en application de la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie, le service régional du commerce de Dakar a poursuivi les opérations de contrôle dans le département de Pikine, notamment dans les zones comme Pikine-nord, Pikine-est, Thiaroye gare, Yeumbeul, Dalifor, Banlieue, Thiaroye-sur-mer, Diamaguène, Sicap Mbao ».



A l’issue de cette opération d’assainissement du secteur, a informé le commissaire Ndiaye : « 26 boulangeries ont été fermées pour non-respect des mesures sanitaires et de 15 kiosques pour implantation irrégulière, 11 chariots pousse-pousse, une moto Jakarta et 740 baguettes de pain ont été saisis ».



Pour rappel, la Direction du Commerce intérieur avait lancé une vaste opération coup de poing contre la distribution anarchique du pain jeudi 17 septembre 2020, dans le département de Dakar. Le directeur Oumar Diallo et son équipe avaient promis de retirer du circuit de distribution, tous les modes de distribution illégaux qui sont sur le terrain actuellement, notamment les « Pousse-pousse », les motos Jakarta, les vélos et autres. Et de fermer toutes les boulangeries qui ne sont pas en règle et qui ne sont pas satisfaites au régime de la déclaration telle qu’exigée par les dispositions du décret sur la boulangerie.