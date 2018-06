Assassinat Nino Vieira : Mes Assane Dioma Ndiaye et Abdoulaye Tine obtiennent la condamnation de la Guinée Bissau

Les avocats sénégalais Mes Assane Dioma Ndiaye, inscrit au barreau du Sénégal et Abdoulaye Tine, inscrit au barreau de Paris ont obtenu de la Cour de justice de la Cedeao la condamnation de la Guinée Bissau pour l'assassinat de l'ex-président Nino Vieira.



Ces deux avocats sénégalais représentaient l'épouse du défunt chef d'Etat guinéen Madame Nazaré Gomez de Pina, suite à sa requête déposée le 3 mars 2017 au greffe de ladite Cour.



Après s'être déclarée compétente et avoir déclaré recevable les requêtes de Madame Nazaré ainsi que celles d'autres intervenants volontaires, la Cour de justice de la Cedeao "constate que l'Etat de Guinée Bissau a violé le droit à la vie de du défunt Président Joao Bernado Vieira, ainsi que le droit d'accès à la justice de ses ayants droits"



La Cour condamne ainsi l'Etat bissau-guinéen à payer la somme de 10 millions Fcfa à l'épouse de Nino Vieira et 10 millions Fcfa à chacun de ses trois enfants.



Pour rappel, Joao Bernado Vieira dit Nino a été assassiné par des militaires suite à une attaque perpétrée à son domicile le 2 mars 2009.