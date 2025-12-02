Assemblée : la nouvelle lettre de politique sectorielle de Développement du ministère de l'Industrie dévoilée

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a partagé ce mardi, avec les députés, les conclusions des états généraux dans les secteurs de l’Industrie, du Commerce et des PME. Selon lui, le diagnostic inclusif, mené en collaboration étroite avec le secteur privé, a abouti à l'élaboration de documents fondamentaux. Il s'agit d'une stratégie d’industrialisation et commerciale, consignée dans un Livre Blanc.



A l'en croire, ce diagnostic a mis en lumière de sérieux handicaps qui entravent le processus d’industrialisation du pays et le développement des PME : une économie caractérisée par une forte « tertiarisation », où le secteur des services domine avec 60 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Un tissu entrepreneurial constitué en majorité de très petites entreprises (TPE) à la faible compétitivité.

​Un déficit crucial en infrastructures industrielles et commerciales modernes nécessaires pour connecter efficacement les zones de production et réduire les pertes post-récolte.



​Pour surmonter ces défis, la nouvelle Lettre de Politique Sectorielle de Développement du ministère a été présentée. Celle-ci décline cinq programmes qui s'inscrivent en parfaite cohérence avec les objectifs de l’Agenda National de Transformation « Sénégal 2050 ».



​Le ministre a ensuite détaillé les programmes, actions et activités prévus pour l'exercice budgétaire 2026, tout en rappelant les réalisations marquantes de l'année 2025. Il a également souligné les priorités stratégiques pour l'année à venir.



Serigne Gueye Diop s'exprimait en marge de la session plénière sur le vote du projet de budget 2026.