Assemblée nationale : Ahmed Aidara émet des doutes sur la baisse du parrainage

Le député Ahmed Aidara a émis des doutes sur la baisse du parrainage, ce jeudi à l’Assemblée nationale durant l’examen du Projet de loi n°10/2023 portant révision de la Constitution et le Projet de loi n°11/2023 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale. Il a demandé au ministre de la Justice, le nombre d’électeurs sur le fichier électoral avant et après. A noter que pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,8 % et, au maximum, 1 % du fichier électoral général. Alors si la modification de L29 de la Constitution passe de 0,6 % au minimum, 0,8 % au maximum.

Salif SAKHANOKHO

