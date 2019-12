Assemblée nationale: Farba Ngom lance des attaques contre Cissé Lo, qui esquive et boude

certaines têtes qui se promènent à la Place Sowéto ne méritent pas le qualificatif d'élus du peuple. Et leur place n'est certainement à l'Hémicycle, mais à quelques lieux de là, au Grand Théâtre. Le spectacle offert par Farba Ngom et Moustapha Cissé Lo ce mardi 10 décembre 2019 n'était pas digne de ceux venus pour porter les doléances des populations.



Le député-maire de Agnam était venu spécialement à l’Hémicycle pour solder ses compte avec Moustapha Cissé Lo. Lors de la prise de parole de ce dernier, le griot attitré du Président Macky, s’est attaqué violemment à lui, perturbant son temps de parole. Farba Ngom, n’a cessé de lancer des piques à l’endroit d' «El Pistolero».



Zen, ce dernier poursuit son discours en parlant de sa fille de deux ans qui, dit-il, porte le nom de Marième Faye Sall. La réplique de Farba Ngom n’a pas tardé : «Parle des affaires de l’Assemblée nationale, ta fille ne nous intéresse pas, « ak sa niawaay » (ta laideur»). Moustapha Cissé Lo continue et ignore royalement son camarade de parti.



Après son temps de parole, l'élu de Mbacké a tout simplement décidé de quitter l’Hémicycle avant d’être suivi par son protagoniste. «J’étais venu juste pour cela, maintenant je rentre », entonne Farba Ngom, quittant la salle.



Avec la Page Facebook de Ngoné Saliou Diop