Assemblée nationale: Hausse de plus de deux (2) milliards sur le budget du ministère de la Justice

Le passage des ministères à l'Hémicycle, portant sur l’examen du budget de leur département suit son cours. Après celui, du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, et du ministère de l’Energie et du Pétrole, jeudi, c’est au tour du Garde des Sceaux, ministre de la justice de faire face aux parlementaires, ce vendredi 29 novembre 2019, pour défendre son budget de fonctionnement pour l'année 2020.



Le budget du ministère de la Justice, dont Me Malick Sall est le patron est arrêté à la somme de 43. 352. 064. 711 F CFA pour l'année 2020, contre 41. 191. 255. 944 F CFA en 2019, soit une hausse de 2. 160. 808.767 FCFA.



"Les autorisations d'engagement dudit ministère s'élèvent à 59 608 582 453 francs ", lit-on dans le document soumis aux parlementaires.