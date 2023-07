Assemblée nationale : Macky Sall doit venir présenter des excuses publiques (Guy Marius Sagna)

Le député de la coalition Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna estime que le président Macky Sall doit venir présenter des excuses publiques à l’Assemblée nationale, vu qu’il s’est rendu compte qu’il a causé du tort à Karim Wade et à Khalifa Sall.



« Il y en a qui sont allés au dialogue avec de l’espoir. Je n’ai rien à leur reprocher parce que le problème, ce n’est pas eux. Le principal problème, c’est Macky Sall qui est là, à organiser une sélection alors qu’on lui demande d’organiser une élection. En principe, le président Macky Sall doit venir présenter des excuses publiques, car il se rend compte qu’il a causé du tort à Karim Wade et à Khalifa Sall. C’est ça la vérité », a dit le député, hué par ses collègues du pouvoir.



Les députés sénégalais examinent présentement le Projet de loi n°10/2023 portant révision de la Constitution et le Projet de loi n°11/2023 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale. Ces deux projets de lois devront respectivement permettre de revoir à la baisse le taux du parrainage et de créer un parquet financier à la place de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).



Ce qui indique que la question de l'éligibilité de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall n’est pas l'ordre du jour à l'Assemblée nationale.