Assemblée nationale : comment le marathon budgétaire va se dérouler avec le remaniement ministériel ?

Comment les choses vont se passer à l’Assemblée nationale avec le remaniement ministériel qui intervient à l’approche de l’ouverture du marathon budgétaire ? Les députés ont trouvé une solution à cette question que se posent bon nombre de Sénégalais.



Ainsi, les ministres maintenus aux mêmes postes passent en premier devant les députés. Ceux qui étaient dans l’ancien gouvernement, mais qui ont changé de portefeuille passent après. Ils sont au nombre trois (3). Mansour Faye, Samba Ndiobène Ka et Sophie Gladima Siby.



Et les nouveaux ministres, Aissata Tall Sall, Oumar Sarr, Antoine Diome, Yankhoba Diatara, Abdoulaye Sow et Aly Saleh Diop vont passer en dernière position.