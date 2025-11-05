Assemblée nationale : début des travaux de la Commission des Finances pour l’examen du Projet de Loi de Finances 2026

C’est ainsi que du 6 au 21 novembre 2025, l'ensemble des ministres, accompagnés de leurs équipes, passeront devant la Commission des Finances élargie afin de défendre les projets de budget alloués à leur département.

À l’issue des travaux, les séances plénières prendront le relais, selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.

L'Assemblée nationale entame, ce jeudi 6 novembre 2025, les travaux de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire pour l'examen du Projet de Loi de Finances 2026, selon un communiqué.