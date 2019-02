Assemblée nationale: l'opposition dénonce une commission en pleine campagne pour intimider le candidat Ousmane Sonko»

Les députés en séance plénière ce vendredi examinent le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze (94) milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R. L'opposition déplore et dénonce la mise en place de cette commission en pleine campagne électorale pour intimider un candidat à la présidentielle Ousmane Sonko qui accuse Mamour Diallo de « détournement ».



Selon le député Cheikh Bara Mbacké Dolli « il y’a des dossiers beaucoup plus urgents que l’affaire dite des 94 milliards », a-t-il soutenu. A ce propos le député libéral s’appuie sur la proposition instituant une enquête parlementaire sur l’affaire Arcelor Mittal, et les 2500 milliards avec Aly Ngouille Ndiaye et sur l’affaire aussi des 29 milliards du Prodac avec Mame Mbaye Niang, informe la radio Sud Fm dans son édition de 12 heures.



A en croire le parlementaire, une commission en pleine campagne n’est qu’une tentative d’intimidation sur le candidat Ousmane Sonko, pour l’empêcher d’effectuer sa campagne normalement. Ainsi, l’opposition ne participera pas à cette commission. Cette question préalable a été rejetée.



Toutefois, l'hémicycle aura six mois pour déposer ses conclusions et devra entendre toutes les personnes impliquées dans cette affaire.



Pour rappel, Ousmane Sonko, candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019 et ancien inspecteur des Impôts radié de la Fonction publique, a accusé de hauts responsables des Domaines d’avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans une affaire d’indemnisation foncière