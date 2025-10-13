Assemblée nationale : l’ouverture de la session ordinaire 2025-2026 reportée au mercredi 15 octobre

L’Assemblée nationale du Sénégal a annoncé un léger ajustement de son calendrier parlementaire. La séance plénière marquant l'ouverture de la Session ordinaire unique de l'année 2025-2026, initialement prévue pour demain, mardi 14 octobre 2025, est officiellement reportée.
La Direction de la Communication de l'institution a précisé dans un communiqué que la séance est désormais fixée au mercredi 15 octobre 2025, à 11 heures.
Ce report d'une journée intervient alors que le parlement s'apprête à entamer une nouvelle année de travail, marquée notamment par l'examen du projet de Loi de Finances Initiale (LFI) 2026, récemment adopté en Conseil des ministres.
