Assemblée nationale : le Pm Ousmane Sonko et son gouvernement face aux députés ce vendredi

Cette initiative s’inscrit dans le strict respect des dispositions de l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée, qui encadre les modalités d’interpellation du gouvernement par les représentants du peuple. Elle intervient dans un contexte politique marqué par d’importants débats sur la gestion des dossiers nationaux et la mise en œuvre des réformes publiques.

Ces séances de questions, hautement symboliques, offrent aux députés l’opportunité d’interroger directement l’exécutif sur des sujets d’intérêt général, qu’ils soient économiques, sociaux ou institutionnels.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a annoncé ce lundi, la tenue d’une séance de questions d’actualité avec le Premier ministre Ousmane Sonko et l’ensemble des membres du gouvernement. Convoquée dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, cette rencontre se tiendra vendredi 28 novembre, à partir de 09 heures.