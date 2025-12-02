Assemblée nationale : le budget 2026 du ministère de l'Industrie en hausse de plus de 305 milliards de F Cfa

Le Dr. Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, s'est présenté devant les députés ce mardi pour la défense du projet de budget de son ministère pour l'exercice 2026. Selon un rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, ce budget est arrêté à 355 933 222 920 FCFA en autorisations d’Engagement (AE) et à 150 134 635 433 FCFA en crédits de paiement (CP).



Cette enveloppe correspondant à une hausse de 305 774 693 468 francs CFA, soit 609,62 %, se justifie par la mise œuvre de cinq programmes du ministère de l’Industrie, explique le document lu par la députée Marie Hélène Ndoffène Diouf.



​Le budget est structuré autour de plusieurs programmes clés, dont la répartition met en lumière une priorité nette accordée au développement industriel. ​Le programme "Développement des pôles et filières industrielles compétitives" accapare la majeure partie des crédits. Il est évalué à 314 416 274 905 FCFA en AE et 109 019 819 918 FCFA en CP. Cette enveloppe est principalement destinée aux investissements exécutés par l’État, qui se chiffrent à 311 958 789 895 FCFA en AE et 106 562 334 908 FCFA en CP.



​Le reste des crédits de ce programme se répartit en : Dépenses de personnel : 131 026 000 FCFA (AE et CP), Acquisitions de biens et services : 41 079 010 FCFA (AE et CP), Transferts courants : 2 285 380 000 FCFA (AE et CP)

​Un autre programme majeur concerne l'accessibilité des produits et services, la lutte contre la vie chère et la modernisation du commerce. Les crédits alloués à ce programme s'élèvent à 33 485 873 087 FCFA en AE et 33 143 048 087 FCFA en CP.



​Plusieurs autres programmes stratégiques viennent compléter ce budget : Pilotage, Coordination et Gestion administrative : Avec 2 447 803 661 FCFA (AE et CP), ce programme assure le fonctionnement interne du Ministère. Les dépenses se composent de 1 176 434 000 FCFA pour le personnel, 501 437 161 FCFA pour l’acquisition de biens et services, et 769 932 500 FCFA en transferts courants.



​Défense commerciale et renforcement du positionnement commercial : 2 292 915 660 FCFA en AE et 2 233 608 160 FCFA en CP sont prévus pour ce programme essentiel à la protection des intérêts économiques nationaux et à l'expansion sur les marchés extérieurs.



​Accompagnement et financement des PME/PMI : Le soutien aux Petites et Moyennes Entreprises et Industries, pilier de l'emploi, bénéficiera de 3 290 355 607 FCFA (AE et CP).



