Assemblée nationale : le budget 2026 du ministère de la Justice baisse de 16 milliards FCFA

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, a adopté ce mercredi 19 novembre le budget 2026 du ministère de la Justice. La ministre Yassine Fall a défendu devant les députés une enveloppe arrêtée à 81 354 555 099 FCFA en autorisations d’engagement et 81 006 199 801 FCFA en crédits de paiement, contre 97 794 361 061 FCFA dans la loi de finances initiale 2025.
Cette évolution marque une diminution de 16 788 161 260 FCFA, soit 17 % en valeur relative. Elle découle principalement de l’absence, dans le budget 2026, des 20 milliards FCFA de transferts en capital qui avaient été mobilisés en 2025 pour financer le Programme de modernisation des infrastructures judiciaires.
L’examen du budget a permis d’évaluer les besoins prioritaires du secteur, dans un contexte où la modernisation de la justice, l’accès aux droits et le renforcement des infrastructures restent au cœur des attentes. Malgré la réduction des crédits, les parlementaires ont validé le projet, qui sera intégré au projet global de loi de finances pour l’exercice 2026.
