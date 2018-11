Assemblée nationale: le député Toussaint Manga charge la France

Le Député du Parti démocratique Sénégalais, Toussaint Manga a interpellé le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba sur l’ambassade de France qui refuse le visa aux hommes de Dieu et même aux détenteurs de passeport diplomatique.



Selon Toussaint Manga, « il est inconcevable de voir des prêtres, des religieux, des chefs religieux de différentes confréries rencontre des difficultés énormes dans l’ambassade. Le ministère des affaires étrangères doit collaborer avec le clergé et toutes les familles religieuses pour éviter à nos hommes de Dieu, les multiples tracasseries et lenteurs administratives dans les ambassades comme l’Etat le fait souvent avec ses fonctionnaires ».



Poursuivant ses propos, le député trouve injuste le délai qu’impose la France à nos concitoyens pour l’obtention de visa. « Le délai de 50 à 60 jours imposé par l’ambassade de France à nos concitoyens pour l’obtention du visa, c’est injuste, c’est inacceptable. Aujourd’hui, à notre époque, de faire attendre autant de jour à nos concitoyens, à cela s’ajoute le nombre exorbitant le refus de visa. La France ne peut pas refuser à nos concitoyens d’entrer dans son territoire et vouloir empocher leur argent. Les frais de visa, c’est pour le visa. S’il n’y a pas de visa, il faut rembourser l’argent », dénonce t-il.



Pour M. Manga, « la France manque de considération au Sénégal. S’il y va jusqu'à refuser de visa même au détenteur de passeport diplomatique. Il faut impérativement fait savoir à la France, que les Sénégalais, les Africains, ont versé de leur sang pour faire libérer la France ».