Assemblée nationale : les raisons avancées par l'Apr pour destituer Mimi Touré

Aminata Touré, qui s'est retirée du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar (BBY), a été déchue mardi, de son poste de député. Ladite décision a été prise suite à un vote du bureau de l’Assemblée nationale, 10 voix contre 7. Donnant les raisons évoquées par la mouvance présidentielle pour destituer Mimi Touré, Abdou Mbow, président de la commission des lois et membre de la coalition BBY, a déclaré que : « quand tu démissionnes de ton parti, tu perds ton mandat ».



« Quand on dépose pour une coalition, c’est des partis qui se coalisent pour déposer une coalition de partis. La coalition est dérivée de cette coalition de partis. C’est pourquoi, quand tu démissionnes de ton parti, tu perds ton mandat. Et, le secrétaire administratif national de l’Alliance pour la République, et par ailleurs ministre d’Etat, Augustin Tine, a écrit à l’Assemblée nationale, parce que c’est ça la procédure, pour demander la destitution de Mme Aminata Touré comme député parce qu’elle a démissionné du parti », a déclaré Abdou Mbow sur la Rfm.



Dans ses raisons évoquées pour justifier sa demande de destitution de Aminata Touré comme député, le parti Apr a évoqué la jurisprudence Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lô en 2008, Issa Sall du Pur (Parti de l'Unité et du Rassemblement) en 2021.



A rappeler que Aminata Touré n’a jamais dit qu’elle a démissionné du parti de l’Apr ni de la coalition BBY. En réalité, la tête de liste de la coalition BBY aux dernières élections, avait annoncé son départ de la majorité présidentielle pour rejoindre les non-inscrits après avoir été « trahie » par le chef de l’Etat, Macky Sall, qui dit-on, lui avait promis le poste de président de l’Assemblée nationale. « Je ne vais pas quitter l'Assemblée nationale. Je suis dans cet hémicycle pour défendre les intérêts des Sénégalais. Je ne suis pas la députée de qui que ce soit. Je suis là pour le peuple », avait déclaré Aminata Touré.