Assemblée nationale: une somme de 200.000 FCFA allouée mensuellement à chaque député pour indemnité de logement

Une somme de 200.000 FCFA est allouée mensuellement à chaque député sénégalais en guide d’indemnité de logement. C’est ce que révèle le quotidien Les Echos, dans sa parution de ce jeudi 7 novembre. Le journal d’ajouter que le montant est payé sur place et ne figure pas sur la fiche de paie les parlementaires.



En dehors de leurs salaires de 1.300.000 FCFA pour les députés simples, 1.600.000 pour les présidents de commission et vice-présidents de groupes, et 2 millions pour les membres du bureau (vice-présidents et les secrétaires élus), les parlementaires reçoivent chacun une enveloppe de 200.000 FCFA considérée comme indemnité de logement.



C’est après avoir leurs salaires que les députés sont invités dans un bureau pour recevoir chacun une enveloppe de 200.000 FCFA considérée comme indemnité de logement, confie un député au journal qui a souhaité ne pas citer son nom.



Une pratique qu’aucun député, ni Ousmane Sonko n’a dénoncé comme il l’a fait avec les impôts des parlementaires, a souligné le journal Les Echos.