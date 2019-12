Assemblée nationale: vers une proposition de loi interdisant les marches les vendredi et dimanche

Le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue travaille sur une proposition de loi pour interdire les marches les jours de vendredi et dimanche.



Selon le député de la mouvance présidentielle, c’est pour garantir aux citoyens leur droit de culte.

« Je suis en train de travailler sur une proposition de loi pour interdire les marches les jours de vendredi après-midi et les dimanches matin. Pour ainsi ne pas gêner les Sénégalais dans l’exercice de leur culte», a annoncé le député, lors d’une émission sur la 7tv.



Pour appuyer ses propos le député prend l’exemple de ce qui s’est passé en 2012 au Zawiya d’El Hadji Malick Sy. Mieux, le parlementaire soutient que « le dimanche matin, quant les chrétiens sont à la messe, laissons-les pratiquer leur religion tranquillement ». Avant de se demander pourquoi « ceux qui font la marche ne choisissent pas le samedi ? » Et ce qu’ils cherchent vraiment.



« L’Etat a le droit de sécuriser les citoyens pour qu’ils puissent vaquer à leur préoccupation et leur droit de culte », peste le député.