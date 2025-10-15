Assemblée nationale : voici les nouveaux membres du bureau 2025-2026

L’Assemblée nationale a procédé ce mercredi 15 octobre 2025, à l'ouverture de sa session ordinaire unique. A l'occasion, 135 députés qui ont répondu présents, ont procédé au vote des nouveaux membres du bureau pour l’année 2025-2026.



Ci-dessous la liste des députés élus dans les différents bureaux :

Le député Ayib Salim Daffé a été réélu à la tête de la présidence du groupe parlementaire Pastef, avec comme Vice-présidente Marie Angélique Mansalbé Diouf.



Pareil pour le groupe parlementaire Takku Wallu Senegal qui a reconduit Aissata Tall à sa tête avec Djimo Souaré comme Vice-Président.



Voici, la composition du bureau de l’Assemblée nationale :

Sur 165 députés, 135 avec 3 dérogations votants. A l'issue du vote secret, les résultats obtenus sont ainsi établis : 135 Pour, 0 contre et 0 abstention.



Ils sont nommés comme suite : Premier vice-président, Ismaila Diallo, 2em RokY Ndiaye, 3em Cheikh Thioro Mbacké, 4e Mbéne Faye, 5e Samba Dang, 6e Oulimat Sidibé, 7e Mouhamed Sall, 8e Racky Diallo de Takku Wallu.



Les députés ont aussi choisi les secrétaires élus. Sur 165 députés, 143 votants dont 139 Pour, 0 Contre et 4 abstentions.



Pour le groupe parlementaire Pastef : 1ère secrétaire élue Maimouna Bousso, 2e Bacary Diédhiou, 3eRamatoulaye Bodian, 4e Assane Diop, 5e Daba Wagnane et 6e Cheikh Faye.



En ce qui concerne les questeurs : sur 165 députés, il y a 134 votants avec 2 par délégation : 130 Pour, O contre et 4 abstentions.



Aïcha Touré a été élue 1er questeur et Alphonse Mané Sambou, 2e questeur,





