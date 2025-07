Assises des médias : Mactar Silla dévoile les axes majeurs pour refonder le secteur au Sénégal

Mactar Silla, président du comité scientifique des Assises nationales des médias et ancien directeur général de la RTS, a présenté ce mardi 1er juillet les principales recommandations issues des travaux destinés à refonder le paysage médiatique sénégalais. Ces conclusions portent sur le cadre institutionnel, la formation, la régulation, la sécurité des professionnels, ainsi que la viabilité économique du secteur.



Réforme du cadre juridique et institutionnel



Selon Mactar Silla, l’actuelle autorité de régulation n’est plus adaptée aux réalités du moment. « L’autorité de régulation de nos jours n’est plus appropriée. Heureusement des discussions ont eu lieu et sont en train de se prolonger pour qu’on puisse avoir une instance qui puisse réguler tant les médias de manière générale mais également la publicité ».



Formation et contenus adaptés



L’ancien patron de la RTS plaide également pour un arsenal juridique repensé, qui intégrerait la protection et la sécurité des jeunes reporters (journalistes et des techniciens de l’audiovisuel).



Il insiste aussi sur la formation continue, le renforcement des capacités et une professionnalisation accrue au sein de toutes les structures dédiées.



Six commissions ont travaillé à identifier les priorités dans une approche prospective et structurante.



Le président du comité scientifique des Assises nationales des médias a également insisté sur la nécessité d’innover dans les contenus. « Une autoroute ne sert à rien s’il n’y a pas de véhicules dessus. Les contenus sont essentiels », a-t-il relevé.



Viabilité économique et indépendance des médias



La question de la durabilité financière des médias a été au cœur des débats. Mactar Silla estime qu’il s’agit d’une condition incontournable pour garantir l’indépendance et la performance du secteur.



Il a précisé qu’« une réflexion stratégique a été menée autour de nouveaux modèles de financement, de la diversification économique et de la mobilisation d’opportunités innovantes. A partir de benchmarks et de best practices, nous pouvons trouver notre voie et des solutions essentielles ».



Selon lui, un « ensemble de mécanismes de mises en œuvre sont identifiés et proposés dans une approche de développement de professionnalisation accrue de diversification du secteur susceptible d’aide aux décisions des pouvoirs publics ».



Des mesures urgentes attendues



Enfin, Mactar Silla appelle les pouvoirs publics à agir sans tarder. « Vu la situation aujourd’hui que traverse le média dans ce pays, il est temps que des mesures hardies et urgentes soient prises pour que les médias puissent jouer leur rôle et accompagner le développement du pays ».



Pour lui, cela ne signifie pas être la voix de son maître. « Si des faits avérés méritent d’être dénoncés, cela doit se faire avec éthique, foi et respect de la déontologie journalistique », a-t-il souligné.