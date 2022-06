Athlétisme – Meeting de Dakar 2022 : 40 athlètes étrangers attendus ce 25 juin

En attendant la publication de la liste des athlètes sénégalais qui vont participer au meeting de Dakar, prévu le samedi 25 juin, la Fédération sénégalaise de d’Athlétisme (FSA) a fini d’élaborer les épreuves retenues pour la compétition. D’une part les épreuves dites internationales et d’autres part celles dites nationales.



La grande attraction de ce meeting de Dakar reste les épreuves internationales au nombre de douze, qui seront disputées par 80 athlètes dont 40 Sénégalais et 40 étrangers.



Pour ce qui est des épreuves nationales, elles seront réservées exclusivement aux athlètes sénégalais. En effet, la plupart d’entre eux ne participent aux épreuves internationales. A en croire le Directeur technique national, Papa Serigne Diène, elles ont été concoctées en guise de démonstration.



Par ailleurs, il a fait savoir que l’enjeu majeur du meeting de Dakar est « d’offrir un cadre d’expression à nos athlètes, qui leur permet de se frotter aux meilleurs. On aura des plateaux de qualité. Les athlètes étrangers viendront de l’Ethiopie, de la Côte d’Ivoire, des Etats Unis, de la France », a informé le DTN.



A noter que le meeting de Dakar revient ainsi après 7 ans d’absence.