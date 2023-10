Attaque du Hamas en Israël : au moins 22 morts, 500 blessés et des prises d’otage

En résumé :

Des combats ont lieu sur le sol israélien ce samedi, au moment où plusieurs centaines de missiles sont tirés depuis Gaza. Le mouvement islamiste dit avoir lancé l’opération «déluge d’Al-Aqsa». Israël déclare l’état de guerre.- C’est une attaque coordonnée sur terre comme dans le ciel, et d’une ampleur inédite. Une pluie de roquettes s’est abattue sur le territoire israélien ce samedi 7 octobre au petit matin, tandis que l’armée israélienne a fait état de l’infiltration d’ «un nombre indéterminé de terroristes» en territoire israélien à partir de la bande de Gaza. Le Hamas a déclenché «une guerre contre l’Etat d’Israël» a déclaré le ministre de la Défense. Selon les autorités israéliennes, il y aurait «au moins 22 morts tués par balle» et «au moins 500 blessés».- Dans la foulée de cette offensive du Hamas, l’armée israélienne a commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza. L’armée israélienne a confirmé dans un bref communiqué que plusieurs «dizaines (de ses) avions de combat (étaient) actuellement en train de frapper un certain nombre de cibles» du Hamas sur ce territoire.- Cette offensive met fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d’une guerre de cinq jours entre Israël et ce territoire en mai. L’Etat hébreu avait lancé une offensive contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, déclenchant une guerre de cinq jours entre l’armée israélienne, le Jihad islamique et d’autres groupes armés de ce territoire.