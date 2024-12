Attaques contre les entraîneurs : le Syndicat condamne et interpelle la FSF et la LSFP

“Depuis quelques jours nous constatons avec amertume que des entraîneurs de club de notre championnat subissent des violences verbales et physiques de la part de certains spectateurs à la fin des matchs. Le Syndicat des entraîneurs de Football du Sénégal (S.E.F.S) condamne avec énergie cette violence gratuite envers les entraîneurs et réitère son soutien indéfectible à ces derniers”, lit-on dans un communiqué.

D’ailleurs, le S.E.F.S demande solennellement aux présidents de la FSF, de la LSFP et de la LFA en rapport avec ceux des clubs de “prendre les mesures idoines pour assurer la sécurité des entraîneurs et des pratiquants avant pendant et après les matchs pour éviter que l’irréparable ne se produise”.

Le Syndicat des entraîneurs de football du Sénégal “s’engage à travailler à côté des autorités pour l’éradication de ce fléau qui est en train de ternir l’image de notre football”, peut-on lire dans le communiqué, signé par le Secrétaire général Badara Sarr.

Dans un communiqué, le Syndicat des entraîneurs de football du Sénégal (S.E.F.S), est monté au créneau pour dénoncer les attaques contre ses membres. La dernière en date et les insultes des supporters du Jaraaf à l’endroit de Malick Daff après le match face à l'US Gorée (0-2) lors de la 9e journée de Ligue 1. Les entraîneurs interpellent la Fédération sénégalaise de Football (FSF) et la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).