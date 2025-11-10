Attaques de Sonko contre Macky Sall et son régime : l'Apr face à la presse ce lundi

Lors d'un téra-meeting tenu samedi, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé de graves accusations contre l'ancien président Macky Sall, créant un nouvel épisode de tension politique. Le leader du Pastef a ironisé en réclamant le retour de l'ancien chef de l'État au Sénégal, affirmant qu': "il manque aux Sénégalais", avant d'annoncer avoir "retrouvé" le rapport du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac), document qui aurait été "effacé du circuit" par l'ancien régime pour entraver sa candidature à la présidentielle de 2024.



En réponse directe aux déclarations du chef du gouvernement, l'Alliance pour la République (APR, parti de l'ancien président) a annoncé une réplique officielle et immédiate. Le parti a convoqué une conférence de presse ce lundi à 17 heures pour répondre point par point aux accusations portées par Ousmane Sonko.