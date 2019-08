Au moins 30 personnes tuées dans des fusillades aux USA

Les Etats-Unis à nouveau endeuillés par les tueries de masse, ce week-end. Moins de vingt-quatre heures après une première fusillade survenue au Texas et ayant fait vingt morts, neuf personnes ont été tuées, dimanche 4 août, par un tireur à l'autre bout du pays, dans l'Ohio.



Dans l'Ohio, un Etat du nord-est du pays, seize personnes ont également été blessées au cours de la fusillade qui a eu lieu dans la ville de Dayton.



Le tireur a ouvert le feu vers 1 heure du matin (heure locale) près d'un bar, le Ned Peppers Bar, a expliqué un policier sur une chaîne de télévision locale. Il a rapidement été abattu par les forces de l'ordre.



Le suspect était armé d'un "canon long et de nombreuses munitions ", a déclaré Matt Carper, un officier de la police locale.



La maire, Nan Whaley, a précisé que l'assaillant portait un gilet pare-balles.



La police travaille sur l'identification du tireur et le FBI (police fédérale) est sur place pour porter toute l'assistance nécessaire.



Quelques heures plus tôt, c'est à El Paso qu'a eu lieu la fusillade ayant fait vingt morts au Texas.



Vingt-six autres personnes ont été blessées, dont certaines sont dans un état critique.



L'attaque est survenue en milieu de matinée aux abords d'un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique.



Le tireur, un homme blanc de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.



La police enquête sur un possible motif "haineux "d'origine religieuse ou encore l'orientation sexuelle des victimes.