Au moins 441 personnes ont perdu la vie en tentant d’atteindre l’Europe entre janvier et mars (OIM)

Le premier trimestre de l’année 2023, entre janvier et mars, a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017. Au moins 441 personnes ont perdu la vie en tentant d’atteindre l’Europe, a déclaré l’ONU mercredi. L’Organisation internationale pour les Migrations des Nations unies (OIM) a estimé que ce chiffre de 441 décès entre janvier et mars 2023 est bien en deçà de la réalité. Depuis 2014, l’OIM compte 26 334 disparus dans la mer Méditerranée.



«Avec plus de 20 000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014, je crains que ces décès aient été normalisés», a averti le directeur de l’OIM Antonio Vitorino, ajoutant que «les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines». «Pendant le week-end de Pâques, 3000 migrants ont atteint l’Italie, ce qui porte le nombre total d’arrivées depuis le début de l’année à 31 192 personnes», a déclaré l’organisation.



Les retards des secours en cause



L’OIM a précisé que les retards dans les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) ont été un facteur déterminant dans au moins six incidents depuis le début de l’année, entraînant la mort d’au moins 127 personnes sur les 441 autres. «L’absence totale de réponse au cours d’une septième opération de sauvetage a coûté la vie à au moins 73 migrants» toujours inclus dans ce même décompte.



L'instance ajoute que les efforts de recherche et de sauvetage des organisations non gouvernementales ont nettement diminué au cours des derniers mois. Le dramatique naufrage d’une embarcation le 26 février 2023 à quelques mètres des côtes calabraises l’illustre: le retard avéré des secours pourrait avoir eu un incident sur le bilan de l’accident, au cours duquel au moins 90 personnes ont perdu la vie. Depuis, l’Etat italien, l’agence européenne Frontex et les gardes-côtes de la région se renvoient la balle en matière de responsabilité.



Le projet «Migrants disparus» de l’agence des Nations unies enquête aussi sur plusieurs cas de bateaux portés disparus, où il n’y a aucune trace de survivants, de débris et où aucune opération de recherche et de sauvetage n’a été menée. Quelque 300 personnes à bord de ces bateaux sont toujours portées disparues, a indiqué l’organisation.



«Sauver des vies en mer est une obligation légale pour les Etats», a souligné Antonio Vitorino. «Nous avons besoin d’une coordination proactive des Etats dans les efforts de recherche et de sauvetage. Guidés par l’esprit de partage des responsabilités et de solidarité, nous appelons les États à travailler ensemble et à s’efforcer de réduire les pertes en vies humaines le long des routes migratoires», a-t-il ajouté.