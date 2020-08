Au moins 50 morts et 2700 blessés dans les explosions au Liban

Une très violente double explosion a secoué mardi 4 août, vers 15h 10 GMT (18 h 10, heure locale), le secteur du port de la capitale libanaise, Beyrouth, ravageant une grande partie de la ville et faisant au moins 50 morts et 2 700 blessés, selon une estimation du ministre de la Santé du Liban, rapporté par Le Monde.



La cause de cette explosion est pour l’instant inconnue, mais un haut responsable de la sécurité a évoqué sur les télévisions locales la piste de « matières très explosives » sur le site de l’explosion. « Les services concernés mènent l’enquête, ils diront quelle est la nature de l’incident », a-t-il ajouté.