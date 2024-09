Audit des finances publiques : le Président Diomaye annonce la publication des rapports et promet des sanctions

Dans son adresse à la Nation, le Président Bassirou Diomaye Faye est revenu sur les résultats de l’audit qu’il a commandé concernant la gestion des finances publiques. Il révèle des manquements et des dérapages concernant les finances publiques. Le chef de l’Etat a annoncé que les rapports de la Cour des comptes seront publiés et que des responsabilités seront établies.



« Dès mon installation, j’ai entrepris de faire l’inventaire, comme m’y oblige l’article 1.7 de la loi portant Code de transparence dans la gestion des Finances publiques », a déclaré le Président Faye ce jeudi 12 septembre depuis le palais de la République.



Selon le chef de l’Etat, les « résultats de l’audit soumis à ce jour à la Cour des comptes pour validation font ressortir une gestion publique empreinte de légèretés qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques, avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, une non maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur ressources extérieures ».



Le Président Diomaye Faye a souligné que les « manquements notés ont entrainé une détérioration grave du cadre des finances publiques de notre pays ».



Il a également assuré que le « gouvernement, après échanges avec les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires reviendra largement sur le sujet et le rapport approuvé par la Cour des comptes fera l’objet d’une publication ».



D’ailleurs, le président de la République tient à assurer que les « responsabilités seront situées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique ».