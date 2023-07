Audition de Sonko : la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi annonce sa présence au tribunal de Dakar

La conférence des Leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi annonce sa présence au tribunal de Dakar. Les membres de ladite coalition comptent soutenir leur collègue Ousmane Sonko qui fera face au Doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar, Oumar Maham Diallo.





« Ce lundi 31 juillet 2023, le Président Ousmane Sonko doit faire face au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar. La conférence des Leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi sera présente au tribunal et appelle le peuple sénégalais à s'y rendre massivement, drapeau national à la main, pour soutenir le Président Ousmane Sonko », lit-on dans un communiqué de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.





Placé en garde à vue vendredi soir, Ousmane Sonko est poursuivi pour « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol ».